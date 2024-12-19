Україна закликала Сирію вигнати росіян з військових баз в країні

"Справедливим і логічним результатом років скидання Росією бочкових бомб на сирійські міста та громади та жорстокого вбивства невинних жінок, дітей і старших людей буде вихід Москви з Сирії та втрата нею військових баз у цій країні", - наголосив глава МЗС.

Він підкреслив, що російська військова присутність нестиме регіону лише більшу дестабілізацію, а не стабільність.

"Так завжди було. Навіть союзники Росії не можуть покладатися на Москву. У критичний момент росіяни просто тікають, залишаючи їх напризволяще. Перевірено багато разів ще до Асада ()колишнього сирійського диктатора, - ред.", - підкреслив Сибіга.

Водночас він зауважив, що немає жодної причини, чому російські військові бази мають залишатися в Сирії.

"За нашим досвідом, що б не обіцяли росіяни, вони порушать всі обіцянки. Вбивство та брехня - це дві речі, в яких вони найбільш вправні", - підсумував глава МЗС.