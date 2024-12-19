Украина призвала Сирию выгнать россиян с военных баз в стране

Присутствие российских военных баз в Сирии принесет лишь дестабилизацию в регионе. Выход Москвы из Сирии станет справедливым результатом ее преступлений.
Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Украины.
"Справедливым и логичным результатом лет сброса Россией бочковых бомб на сирийские города и общины и жестокого убийства невинных женщин, детей и пожилых людей будет выход Москвы из Сирии и потеря ею военных баз в этой стране", - подчеркнул глава МИД.
Он подчеркнул, что российское военное присутствие будет нести региону лишь большую дестабилизацию, а не стабильность.
"Так всегда было. Даже союзники России не могут полагаться на Москву. В критический момент россияне просто убегают, оставляя их на произвол судьбы. Проверено много раз еще до Асада (бывшего сирийского диктатора, - ред.)", - подчеркнул Сибига.
В то же время он отметил, что нет никакой причины, почему российские военные базы должны оставаться в Сирии.
"По нашему опыту, что бы ни обещали россияне, они нарушат все обещания. Убийство и ложь - это две вещи, в которых они наиболее искусны", - подытожил глава МИД.
Напомним, несколько недель назад сирийские повстанцы свергли режим Башара Асада в Сирии. Правительственные войска не оказали значительного сопротивления оппозиционным силам. А сам Асад сбежал в Россию.
На фоне событий в Сирии Москва начала выводить свои корабли с морских баз, а также перебрасывать остатки вооружения с баз. В Украине отмечают, что крах режима Асада ударил по РФ, поскольку Сирия была одним из союзников Москвы в течение долгого периода.
Ранее сегодня стало известно, что Россия якобы начала передислоцировать системы ПВО и другое вооружение из Сирии в Ливию.
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