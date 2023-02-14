Україна закликала перенести зимове засідання ПА ОБСЄ через можливу присутність Росії

"Неприпустимою, кричущою є ситуація, коли делегації України та РФ опиняться за одним столом на офіційному засіданні ПА ОБСЄ", - підкреслив неоднозначність можливої події голова ВР Руслан Стефанчук під час розмови із президентом ПА ОБСЄ Маргаретою Седерфельт.

Він підкреслив те, що Австрія як приймаюча сторона не відмовила делегаціям Російської Федерації та Республіки Білорусь в отриманні віз для відвідування офіційного заходу ОБСЄ.

"Особливо враховуючи те, що це засідання відбудеться у Відні саме 23-24 лютого, у річницю початку повномасштабної збройної агресії РФ", - наголосив Стефанчук.

Тож, як оперативний вихід із ситуації українська влада запропонувала розглянути питання скликання позачергового засідання Бюро асамблеї та ухвалити рішення про перенесення зимового засідання ОБСЄ.

"Особисто я маю певні сигнали від партнерів про підтримку такого рішення. Кремлівський режим має бути ізольованим", - запевнив очільник українського парламенту.

Він закликав президента Парламентської асамблеї посилити роботу з організації процесу ухвалення Постійним комітетом рішення, яке зробить можливим припинення участі у роботі органів Асамблеї парламентської делегації країни-агресора.

Як зазначається у Telegram-каналі, наразі ПА ОБСЄ опинилася у кризовій ситуації. До того ж на попередньому засіданні у Варшаві Постійний комітет ОБСЄ не ухвалив змін до Правил процедури Асамблеї.