Світло у Миколаївській області будуть вимикати по-новому: оновлений графік
Жителям Миколаєва та області ввели оновлений графік відключення електроенергії. Нові підчерги змінюватимуть одна одну рівномірно та послідовно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма в Telegram.
У новому графіку відключень збільшили кількість черг - їх стало шість. Вимкнення на них будуть рівномірними.
"Енергетики намагалися максимально зберегти звичні вже години відключення, закріплені за кожною адресою, проте зміни все ж є, тому потрібно наново знайти себе в черзі та під черзі", - написав Кім.
За його словами, новий графік покликаний забезпечити справедливий розподіл відключень. Однак сьогодні в області електропостачання відключають по старому графіку. Про перехід на новий графік людей буде попереджено завчасно.
Раніше повідомлялось, що у Миколаєві на насосних станціях водопроводу виникла технічна проблема. Через це жителів міста попередили про низький тиск подачі води, а деякі райони взагалі можуть бути без водопостачання.
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