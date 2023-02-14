Украина призвала перенести зимнее заседание ПА ОБСЕ из-за возможного присутствия России

В Верховной Раде Украины было предложено перенести зимнее заседание Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и созвать внеочередное заседание Бюро ассамблеи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Верховной рады Украины.
"Недопустимая, вопиющая ситуация, когда делегации Украины и РФ окажутся за одним столом на официальном заседании ПА ОБСЕ", - подчеркнул неоднозначность возможного события председатель ВР Руслан Стефанчук во время разговора с президентом ПА ОБСЕ Маргаретой Седерфельт.
Он отметил, что Австрия как принимающая сторона не отказала делегациям Российской Федерации и Республики Беларусь в получении виз для посещения официального мероприятия ОБСЕ.
"Особенно учитывая, что это заседание состоится в Вене именно 23-24 февраля, в годовщину начала полномасштабной вооруженной агрессии РФ", - заметил Стефанчук.
Как оперативный выход из ситуации украинские власти предложили рассмотреть вопрос созыва внеочередного заседания Бюро ассамблеи и принять решение о переносе зимнего заседания ОБСЕ.
"Лично у меня есть определенные сигналы от партнеров о поддержке такого решения. Кремлевский режим должен быть изолирован", - заверил глава украинского парламента.
Он призвал президента Парламентской ассамблеи усилить работу по организации процесса принятия Постоянным комитетом решения, которое сделает возможным прекращение участия в работе органов Ассамблеи парламентской делегации страны-агрессора.
Как отмечается в Telegram-канале, в настоящее время ПА ОБСЕ оказалась в кризисной ситуации. К тому же, на предварительном заседании в Варшаве Постоянный комитет ОБСЕ не принял изменений к Правилам процедуры Ассамблеи.
На днях РБК-Украина сообщало, что Австрия подверглась жесткой критике за предоставление виз, которые позволят находящимся под санкциями российским законодателям посетить венскую встречу ОБСЕ. Как подчеркивают эксперты, Австрия пыталась, так сказать, "деликатно" балансировать, пытаясь сохранить свою давнюю позицию военного нейтралитета во время войны в Украине. То есть правительство Австрии осудило вторжение России в Украину почти год назад, но также отметило необходимость поддерживать дипломатические отношения с Россией.
Напомним, что Россия планирует направить делегатов на февральское заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в том числе 15 находящихся под санкциями Евросоюза российских депутатов. В их числе заместитель председателя Госдумы Петр Толстой и его коллега-депутат Леонид Слуцкий.
Напомним, министр иностранных дел Украины заявил, что единственный способ сохранить ОБСЕ - это избавиться от России в ее составе.
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