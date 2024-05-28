Україна закликала натиснути на КНДР через спробу запуску розвідувального супутника

Україна звернулася до міжнародної спільноти із проханням посилити тиск на Північну Корею після того, як вона спробувала запустити розвідувальний супутник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

У МЗС наголосили, що Україна глибоко стурбована спробою КНДР запустити розвідувальний супутник.

"Ми рішуче засуджуємо неодноразові порушення Пхеньяном міжнародного права та відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН", - уточнили у відомстві.

Там додали, що подібні дії, у тому числі й надання Росії зброї для війни в Україні, суттєво погіршують ситуацію з безпекою у регіоні та світі.

"Україна закликає посилити тиск з боку міжнародної спільноти на Пхеньян з метою дотримання міжнародного права та забезпечення стабільності та безпеки на Корейському півострові", - зазначили у МЗС.