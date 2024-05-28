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Україна закликала натиснути на КНДР через спробу запуску розвідувального супутника

Вівторок 28 травня 2024 22:48
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Україна закликала натиснути на КНДР через спробу запуску розвідувального супутника Фото: МЗС України відреагувало на спробу КНДР запустити розвідувальний супутник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Україна звернулася до міжнародної спільноти із проханням посилити тиск на Північну Корею після того, як вона спробувала запустити розвідувальний супутник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

У МЗС наголосили, що Україна глибоко стурбована спробою КНДР запустити розвідувальний супутник.

"Ми рішуче засуджуємо неодноразові порушення Пхеньяном міжнародного права та відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН", - уточнили у відомстві.

Там додали, що подібні дії, у тому числі й надання Росії зброї для війни в Україні, суттєво погіршують ситуацію з безпекою у регіоні та світі.

"Україна закликає посилити тиск з боку міжнародної спільноти на Пхеньян з метою дотримання міжнародного права та забезпечення стабільності та безпеки на Корейському півострові", - зазначили у МЗС.

Що передувало

Нагадаємо, 28 травня стало відомо, що Північна Корея спробувала запустити супутник-шпигун, але ракета-носій вибухнула у повітрі.

Причиною стала ймовірна проблема із двигуном ракети.

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