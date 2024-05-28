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Украина призвала надавить на КНДР из-за попытки запуска разведывательного спутника

Вторник 28 мая 2024 22:48
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Украина призвала надавить на КНДР из-за попытки запуска разведывательного спутника Фото: МИД Украины отреагировало на попытку КНДР запустить разведывательный спутник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина обратилась к международному сообществу с просьбой усилить давление на Северную Корею после того, как она попыталась запустить разведывательный спутник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

В МИД подчеркнули, что Украина глубоко обеспокоена попыткой КНДР запустить разведывательный спутник.

"Мы решительно осуждаем неоднократные нарушения Пхеньяном международного права и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН", - уточнили в ведомстве.

Там добавили, что подобные действия, в том числе и предоставление России оружия для войны в Украине, существенно ухудшают ситуацию с безопасностью в регионе и мире.

"Украина призывает усилить давление со стороны международного сообщества на Пхеньян в целях соблюдения международного права и обеспечения стабильности и безопасности на Корейском полуострове", - отметили в МИД.

Что предшествовало

Напомним, 28 мая стало известно, что Северная Корея попыталась запустить спутник-шпион, но ракета-носитель взорвалась в воздухе.

Причиной стала вероятная проблема с двигателем ракеты.

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