Україна закликала МАГАТЕ скликати екстрене засідання через удар РФ по "Охматдиту"

Як повідомляється, Галущенко від імені України, офіційно звернувшись до голови Ради керуючих МАГАТЕ Хольгера Федеріко Мартинсена, закликав агентство зібрати засідання Ради.

"Терористична ракетна атака Росії не лише ставить під загрозу життя людей, але і є неприпустимим порушенням основних принципів та цінностей МАГАТЕ, підриваючи саму основу міжнародної ядерної безпеки та захищеності. Від імені України прошу провести засідання Ради керуючих щодо ситуації в Україні у зв'язку з зухвалим нападом Росії на дитячу лікарню в Києві", - заявив міністр.

У відомстві зазначили, що Україна широко використовує механізми технічного співробітництва з МАГАТЕ, отримуючи обладнання, консультативну і технічну допомогу через Фонд технічного співробітництва.

"Охматдит" отримує технічну допомогу від МАГАТЕ в межах програми технічного співробітництва за важливими проєктами за декількома напрямками: радіаційна онкологія, ядерна медицина, діагностична радіологія.