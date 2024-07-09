Украина призвала МАГАТЭ созвать экстренное заседание из-за удара РФ по "Охматдету"

Как сообщается, Галущенко от имени Украины, официально обратившись к председателю Совета управляющих МАГАТЭ Хольгеру Федерико Мартинсену, призвал агентство собрать заседание Совета.

"Террористическая ракетная атака России не только ставит под угрозу жизнь людей, но и является недопустимым нарушением основных принципов и ценностей МАГАТЭ, подрывая саму основу международной ядерной безопасности и защищенности. От имени Украины прошу провести заседание Совета управляющих по ситуации в Украине в связи с дерзким нападением России на детскую больницу в Киеве", - заявил министр.

В ведомстве отметили, что Украина широко использует механизмы технического сотрудничества с МАГАТЭ, получая оборудование, консультативную и техническую помощь через Фонд технического сотрудничества.

"Охматдет" получает техническую помощь от МАГАТЭ в рамках программы технического сотрудничества по важным проектам по нескольким направлениям: радиационная онкология, ядерная медицина, диагностическая радиология.