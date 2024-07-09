Украина призвала МАГАТЭ созвать экстренное заседание из-за удара РФ по "Охматдету"

Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал руководство Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) созвать экстренное заседание из-за ракетного удара России по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Facebook Министерства энергетики Украины.
Как сообщается, Галущенко от имени Украины, официально обратившись к председателю Совета управляющих МАГАТЭ Хольгеру Федерико Мартинсену, призвал агентство собрать заседание Совета.
"Террористическая ракетная атака России не только ставит под угрозу жизнь людей, но и является недопустимым нарушением основных принципов и ценностей МАГАТЭ, подрывая саму основу международной ядерной безопасности и защищенности. От имени Украины прошу провести заседание Совета управляющих по ситуации в Украине в связи с дерзким нападением России на детскую больницу в Киеве", - заявил министр.
В ведомстве отметили, что Украина широко использует механизмы технического сотрудничества с МАГАТЭ, получая оборудование, консультативную и техническую помощь через Фонд технического сотрудничества.
"Охматдет" получает техническую помощь от МАГАТЭ в рамках программы технического сотрудничества по важным проектам по нескольким направлениям: радиационная онкология, ядерная медицина, диагностическая радиология.
Напомним, вчера, 8 июля, Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине. В частности, российские террористы атаковали Киев, где под удар попала детская больница "Охматдет" .
Утром 9 июля в Киеве завершили аварийно-спасательные работы на территории "Охматдета".
В результате российской атаки погибли два человека, за медицинской помощью обратилось 32 раненых. Также госпитализированы с травмами восемь детей.
К тому же во время российской атаки по детской больнице "Охматдет" были разрушены две подстанции. Они питали светом всю территорию медучреждения.
Тем временем СБУ получила новые доказательства, свидетельствующие о том, что Россия ударила по "Охматдету" ракетой Х-101.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.