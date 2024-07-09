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СБУ має нові докази, що Росія ударила по "Охматдиту" ракетою Х-101

Вівторок 09 липня 2024 13:07
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СБУ має нові докази, що Росія ударила по "Охматдиту" ракетою Х-101 Фото: обстріл "Охматдиту" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Служба безпеки України отримала нові докази, які підтверджують, що Росія ударила по "Охматдиту" ракетою Х-101. Зокрема, на місці трагедії знайдено уламок двигуна крилатої ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Слідчі СБУ також виявили:

  • уламок механізму розкриття крил ракети Х-101;
  • уламок блоку постановки завад ракети Х-101;
  • середню частину корпусу крилатої ракети Х-101;
  • обтікач хвостового відсіку і уламок гідроблоку крилатої ракети Х-101;
  • уламки кожуха двигуна крилатої ракети Х-101 із відображенням інвентарного (внутрішня сторона) та серійного номерів (зовнішня сторона).

"Висновки експертів однозначні - це був цілеспрямований удар рашистів. Про це свідчать не тільки уламки ракети, знайдені на місці удару, але й аналіз даних траєкторії польоту, характер завданих пошкоджень, а також велика кількість відео- і фотоматеріалів", - йдеться у повідомленні.

У СБУ зазначили, що цілеспрямований ракетний удар РФ підтверджує в тому числі:

1. характер руйнувань, притаманний саме для бойової частини Х-101 (400 кг). Руйнування в жодному разі не могли бути спричинені ЗРК NASAMS, бойові частини ракет до якої приблизно у 20 разів менш потужні;

2. пропорції, форма та розміри ракети, яка зафіксована на наявних у відкритому доступі відео, повністю відповідають ракеті Х-101, і, навпаки, не характерні для ЗКР, у т.ч. до ЗРК NASAMS. Спроби російських пропагандистів порівняти ракету на відео, яка вражає лікарню за кілька сотень метрів, з розмірами будівлі на передньому плані - цинічна і безглузда маніпуляція.

3. траєкторія польоту ракети повністю відповідає характеристикам Х-101 (набір висоти, або "гірка", перед атакою цілі, і атака приблизно під кутом 60 градусів);

4. завдання удару по дитячій лікарні "Охматдит" саме керованою ракетою авіаційного базування Х-101 зафіксовано матеріалами об'єктивного контролю за допомогою радарів.

Обстріл України

Російські окупанти завдали масованого ракетного удару по мирних населених пунктах. Обстріл розпочався з атаки на Кривий Ріг та Кропивницький район, а потім вибухи пролунали в Києві та Київській області, де спрацювала система протиповітряної оборони.

Загалом ворог випустив 38 ракет різних типів. Одна з них влучила в дитячу лікарню "Охматдит", завдавши значних руйнувань.

Усі подробиці масованого обстрілу - в матеріалі РБК-Україна.

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