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Росія готує нові обстріли, Україна закликала Іспанію прискорити поставки танків й ППО

Фото: Олександр Балануца, заступник міністра оборони України (mil.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Україна потребує прискорення поставок засобів протиповітряної оборони (ППО) та танків. Російська Федерація готується до нових масштабних обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України, яке цитує заступника голови відомства Олександра Балануца.

Під час зустрічі надзвичайним і повноважним послом Іспанії в Україні Рікардо Лопесом-Арандою Хагу Балануца закликав Мадрид пришвидшити поставку танків та комплексів ППО. 

"Допомога Іспанії є важливим посиленням спроможностей України для відбиття російських атак. За можливості потребуємо пришвидшення поставки засобів ППО, зокрема Hawk. Ворог не припиняє масштабні обстріли, готується до нових терористичних атак, тому ми маємо зробити все, аби ЗРК опинилися в руках наших військових якнайшвидше", - заявив заступник міністра. 

У тому ж числі Балануца подякував уряду Іспанії за вже надану підтримку, яка до кінця 2024-го перевищить 1 мільярд євро, а також:

  • запросив партнерів до участі у другому Міжнародному форумі оборонних індустрій у Києві;
  • запропонував Іспанії долучитися до програми з відновлення військових госпіталів. 

Масовані обстріли Росії 

Від початку повномасштабного вторгнення російські терористи регулярно вдаються до масованих обстрілів по території України. Зокрема від початку поточного року ворог здійснив вже дев'ять масштабних атак по енергетичній інфраструктурі нашої країни. 

У тому ж числі майже кожної ночі росіяни застосовують "Шахеди". Як приклад, у ніч на 24 вересня, терористи запустили 

  • одну балістичну ракету "Іскандер-М";
  • дві керовані авіаційні ракети Х-59/69;
  • одну ракету тип якої наразі встановлюється; 
  • 81 ударний безпілотник. 

У результаті протиповітряного бою було збито 66 ударних БпЛА

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