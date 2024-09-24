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Россия готовит новые обстрелы, Украина призвала Испанию ускорить поставки танков и ПВО

Фото: Александр Балануца, заместитель министра обороны Украины (mil.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Украина нуждается в ускорении поставок средств противовоздушной обороны (ПВО) и танков. Российская Федерация готовится к новым масштабным обстрелам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины, которое цитирует заместителя главы ведомства Александра Балануца.

Во время встречи чрезвычайным и полномочным послом Испании в Украине Рикардо Лопесом-Арандой Хагу Балануца призвал Мадрид ускорить поставку танков и комплексов ПВО

"Помощь Испании является важным усилением возможностей Украины для отражения российских атак. По возможности нуждаемся в ускорении поставки средств ПВО, в частности Hawk. Враг не прекращает масштабные обстрелы, готовится к новым террористическим атакам, поэтому мы должны сделать все, чтобы ЗРК оказались в руках наших военных как можно быстрее", - заявил заместитель министра. 

В том же числе Балануца поблагодарил правительство Испании за уже оказанную поддержку, которая до конца 2024-го превысит 1 миллиард евро, а также:

  • пригласил партнеров к участию во втором Международном форуме оборонных индустрий в Киеве;
  • предложил Испании присоединиться к программе по восстановлению военных госпиталей. 

Массированные обстрелы России 

С начала полномасштабного вторжения российские террористы регулярно прибегают к массированным обстрелам по территории Украины. В частности с начала текущего года враг совершил уже девять масштабных атак по энергетической инфраструктуре нашей страны. 

В том же числе почти каждую ночь россияне применяют "Шахеды". В качестве примера, в ночь на 24 сентября, террористы запустили 

  • одну баллистическую ракету "Искандер-М";
  • две управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
  • одну ракету, тип которой пока устанавливается; 
  • 81 ударный беспилотник. 

В результате противовоздушного боя было сбито 66 ударных БпЛА

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