Россия готовит новые обстрелы, Украина призвала Испанию ускорить поставки танков и ПВО

Украина нуждается в ускорении поставок средств противовоздушной обороны (ПВО) и танков. Российская Федерация готовится к новым масштабным обстрелам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины, которое цитирует заместителя главы ведомства Александра Балануца.
Во время встречи чрезвычайным и полномочным послом Испании в Украине Рикардо Лопесом-Арандой Хагу Балануца призвал Мадрид ускорить поставку танков и комплексов ПВО.
"Помощь Испании является важным усилением возможностей Украины для отражения российских атак. По возможности нуждаемся в ускорении поставки средств ПВО, в частности Hawk. Враг не прекращает масштабные обстрелы, готовится к новым террористическим атакам, поэтому мы должны сделать все, чтобы ЗРК оказались в руках наших военных как можно быстрее", - заявил заместитель министра.
В том же числе Балануца поблагодарил правительство Испании за уже оказанную поддержку, которая до конца 2024-го превысит 1 миллиард евро, а также:
С начала полномасштабного вторжения российские террористы регулярно прибегают к массированным обстрелам по территории Украины. В частности с начала текущего года враг совершил уже девять масштабных атак по энергетической инфраструктуре нашей страны.
В том же числе почти каждую ночь россияне применяют "Шахеды". В качестве примера, в ночь на 24 сентября, террористы запустили
В результате противовоздушного боя было сбито 66 ударных БпЛА.
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