Україна закликала хасидів утриматися від паломництва до Умані на Рош га-Шана

Міністерство закордонних справ України звернулося до паломників-хасидів із проханням утриматися від відвідання Умані під час святкування Рош га-Шана цього року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу посольства України в Ізраїлі.
Причиною такого заклику є триваюча повномасштабна військова агресія Росії, яка створює реальні загрози для життя і безпеки людей, що унеможливлює гарантування безпеки іноземних громадян на території України.
У випадку рішення про паломництво, попри застереження, хасиди мають врахувати діючий в Україні воєнний стан, який включає низку обмежень: комендантську годину, обмеження на масові зібрання, посилені патрулі та примусові заходи для тих, хто порушує ці обмеження.
Додаткові фактори, які можуть ускладнити перебування паломників:
МЗС наполегливо рекомендує зважати на ці обставини при плануванні поїздки до України.
У 2024 році єврейський Новий рік, Рош га-Шана, відзначатимуть з вечора 2 жовтня до вечора 4 жовтня. Цього дня єврейська громада святкує початок 5785 року за єврейським календарем.
За словами посла Ізраїлю в Україні Міхаеля Бродського, попри застереження ізраїльського уряду, паломники все одно планують приїхати в Умань для святкування Рош га-Шана. Очікується, що їх кількість буде вдвічі більшою, ніж минулого року.
Крім того, в Умані посилюють заходи безпеки через паломництва в Умань на святкування Рош га-Шана.
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