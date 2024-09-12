Украина призвала хасидов воздержаться от паломничества в Умань на Рош ха-Шана

Рош ха-Шана

В 2024 году еврейский Новый год, Рош ха-Шана, будут отмечать с вечера 2 октября до вечера 4 октября. В этот день еврейская община празднует начало 5785 года по еврейскому календарю.

По словам посла Израиля в Украине Михаэля Бродского, несмотря на оговорку израильского правительства, паломники все равно планируют приехать в Умань для празднования Рош ха-Шана. Ожидается, что их количество будет вдвое больше, чем в прошлом году.

Кроме того, в Умани усиливают меры безопасности из-за паломничества в Умань на празднование Рош ха-Шана.

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