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Цього року в Умань може приїхати вдвічі більше хасидів, - посол Ізраїлю

Україна Ізраїль, Середа 07 серпня 2024 11:44
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Цього року в Умань може приїхати вдвічі більше хасидів, - посол Ізраїлю Фото: єврейський новий рік Рош га-Шана в Умані (rbc.ua)
Автор: Ярослава Борзова, Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч

Попри застереження ізраїльського уряду, паломники цьогоріч все одно приїдуть в Умань на святкування єврейського нового року Рош га-Шана. Очікується, що їх кількість вдвічі перевищуватиме тогорічну.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський.

Посол Ізраїлю повідомив, що цього року в Умані очікується майже вдвічі більше паломників порівняно з минулим .

"Я думаю, що минулого року ще були побоювання через ситуацію з безпекою, але оскільки нічого екстраординарного не сталося, вони вважають, що там буде безпечно," - зазначив посол.

Бродський підкреслив, що Україна не обмежувала в'їзд паломників, а Ізраїль технічно не може і не хоче цього робити.

"Десятки тисяч паломників приїдуть і цього року також," - додав він.

Забезпечення правопорядку під час заходів

Посол також висловив подяку українським службам, які забезпечують безпеку та порядок в Умані.

"У нас дуже гарний контакт із українськими службами, які забезпечують безпеку та порядок в Умані," - сказав він, подякувавши українським правоохоронцям, які забезпечують правопорядок під час масових заходів за участі громадян Ізраїлю впродовж багатьох років.

Бродський також повідомив, що як і в попередні роки, цього року планується приїзд ізраїльських поліцейських, які допомагатимуть українським колегам забезпечувати порядок та безпеку паломників в Умані.

"Сподіваюся, що як і минулого року, все пройде більш-менш спокійно, і так само як вони приїдуть, так само вони спокійно і поїдуть через кілька днів," - підсумував посол.

Юдейський новий рік Рош га-Шана в Умані

Нагадаємо, Рош ха-Шана - свято настання нового року в юдейській вірі. Щорічно у місто Умань з'їжджаються хасиди для його святкування. Дата Рош га-Шана щорічно змінюється і залежить від місячного циклу.

Варто зауважити, що навіть попри початок повномасштабної війни в Україні, хасиди не припинили своїх масових візитів в українську Умань для святкування Рош га-Шана.

Напередодні ми розповідали, що мерія Умані погодила з Ізраїлем партнерський план розвитку міста.

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Ізраїль Умань Новий рік
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