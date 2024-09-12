Україна закликала хасидів утриматися від паломництва до Умані на Рош га-Шана

Міністерство закордонних справ України звернулося до паломників-хасидів із проханням утриматися від відвідання Умані під час святкування Рош га-Шана цього року.

Причиною такого заклику є триваюча повномасштабна військова агресія Росії, яка створює реальні загрози для життя і безпеки людей, що унеможливлює гарантування безпеки іноземних громадян на території України.

У випадку рішення про паломництво, попри застереження, хасиди мають врахувати діючий в Україні воєнний стан, який включає низку обмежень: комендантську годину, обмеження на масові зібрання, посилені патрулі та примусові заходи для тих, хто порушує ці обмеження.

Додаткові фактори, які можуть ускладнити перебування паломників:

недостатня кількість приміщень для укриття;

перевантаженість транспортних шляхів та можливі затримки через обстріли;

обмежені ресурси медичного обслуговування;

можливе введення додаткових правил для в’їзду та перебування в Україні, таких як онлайн-реєстрація.

МЗС наполегливо рекомендує зважати на ці обставини при плануванні поїздки до України.