Украина призвала хасидов воздержаться от паломничества в Умань на Рош ха-Шана

Министерство иностранных дел Украины обратилось к паломникам-хасидам с просьбой воздержаться от посещения Умани во время празднования Рош ха-Шана в этом году.

Причиной такого призыва является продолжающаяся полномасштабная военная агрессия России, которая создает реальные угрозы для жизни и безопасности людей, что делает невозможным обеспечение безопасности иностранных граждан на территории Украины. В случае решения о паломничестве, несмотря на предостережения, хасиды должны учесть действующее в Украине военное положение, которое включает ряд ограничений: комендантский час, ограничения на массовые собрания, усиленные патрули и принудительные меры для тех, кто нарушает эти ограничения. Дополнительные факторы, которые могут осложнить пребывание паломников: недостаточное количество помещений для укрытия;

перегруженность транспортных путей и возможные задержки из-за обстрелов;

ограниченные ресурсы медицинского обслуживания;

возможное введение дополнительных правил для въезда и пребывания в Украине, таких как онлайн-регистрация. МИД настоятельно рекомендует учитывать эти обстоятельства при планировании поездки в Украину.