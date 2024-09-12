Украина призвала хасидов воздержаться от паломничества в Умань на Рош ха-Шана
Министерство иностранных дел Украины обратилось к паломникам-хасидам с просьбой воздержаться от посещения Умани во время празднования Рош ха-Шана в этом году.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Израиле.
Причиной такого призыва является продолжающаяся полномасштабная военная агрессия России, которая создает реальные угрозы для жизни и безопасности людей, что делает невозможным обеспечение безопасности иностранных граждан на территории Украины.
В случае решения о паломничестве, несмотря на предостережения, хасиды должны учесть действующее в Украине военное положение, которое включает ряд ограничений: комендантский час, ограничения на массовые собрания, усиленные патрули и принудительные меры для тех, кто нарушает эти ограничения.
Дополнительные факторы, которые могут осложнить пребывание паломников:
- недостаточное количество помещений для укрытия;
- перегруженность транспортных путей и возможные задержки из-за обстрелов;
- ограниченные ресурсы медицинского обслуживания;
- возможное введение дополнительных правил для въезда и пребывания в Украине, таких как онлайн-регистрация.
МИД настоятельно рекомендует учитывать эти обстоятельства при планировании поездки в Украину.
Рош ха-Шана
В 2024 году еврейский Новый год, Рош ха-Шана, будут отмечать с вечера 2 октября до вечера 4 октября. В этот день еврейская община празднует начало 5785 года по еврейскому календарю.
По словам посла Израиля в Украине Михаэля Бродского, несмотря на оговорку израильского правительства, паломники все равно планируют приехать в Умань для празднования Рош ха-Шана. Ожидается, что их количество будет вдвое больше, чем в прошлом году.
Кроме того, в Умани усиливают меры безопасности из-за паломничества в Умань на празднование Рош ха-Шана.
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