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Украина призвала хасидов воздержаться от паломничества в Умань на Рош ха-Шана

Четверг 12 сентября 2024 14:36
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Украина призвала хасидов воздержаться от паломничества в Умань на Рош ха-Шана Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Министерство иностранных дел Украины обратилось к паломникам-хасидам с просьбой воздержаться от посещения Умани во время празднования Рош ха-Шана в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу посольства Украины в Израиле.

Причиной такого призыва является продолжающаяся полномасштабная военная агрессия России, которая создает реальные угрозы для жизни и безопасности людей, что делает невозможным обеспечение безопасности иностранных граждан на территории Украины.

В случае решения о паломничестве, несмотря на предостережения, хасиды должны учесть действующее в Украине военное положение, которое включает ряд ограничений: комендантский час, ограничения на массовые собрания, усиленные патрули и принудительные меры для тех, кто нарушает эти ограничения.

Дополнительные факторы, которые могут осложнить пребывание паломников:

  • недостаточное количество помещений для укрытия;
  • перегруженность транспортных путей и возможные задержки из-за обстрелов;
  • ограниченные ресурсы медицинского обслуживания;
  • возможное введение дополнительных правил для въезда и пребывания в Украине, таких как онлайн-регистрация.

МИД настоятельно рекомендует учитывать эти обстоятельства при планировании поездки в Украину.

Рош ха-Шана

В 2024 году еврейский Новый год, Рош ха-Шана, будут отмечать с вечера 2 октября до вечера 4 октября. В этот день еврейская община празднует начало 5785 года по еврейскому календарю.

По словам посла Израиля в Украине Михаэля Бродского, несмотря на оговорку израильского правительства, паломники все равно планируют приехать в Умань для празднования Рош ха-Шана. Ожидается, что их количество будет вдвое больше, чем в прошлом году.

Кроме того, в Умани усиливают меры безопасности из-за паломничества в Умань на празднование Рош ха-Шана.

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МИД Украины Умань Рош ха-Шана
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