Україна закликала ЄС використати заморожені росактиви на погашення потреб війська

Україна закликала Європейський Союз використати заморожені російські активи для покриття фінансових потреб держави у 2027 році. Йдеться про дефіцит, який наступного року може сягнути 78 млрд доларів.

Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко? повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euronews.

За словами міністра, через продовження війни Україна стикається зі значними фінансовими потребами. Якщо міжнародні партнери не збільшать підтримку, дефіцит фінансування у 2027 році може досягти 78 млрд доларів.

Марченко закликав європейських партнерів ухвалити рішення щодо заморожених російських активів.

"Нам потрібно, щоб наші друзі, наші європейські політики, були достатньо сміливими та зробили деякі сміливі дії. На жаль, війна триває довше, війна важча, і нам потрібно забезпечити певне вирішення питання заморожених російських активів або надати інші засоби для виживання", – сказав він.

Окремо обговорювався варіант переведення активів із бельгійського депозитарію Euroclear до структури-зберігача, яка належала б самому Європейському Союзу.

Такий механізм розглядають, зокрема, для зменшення ризиків для Бельгії, де зберігається значна частина заморожених російських активів.

Українська сторона наполягає на пошуку рішення на рівні всього ЄС, яке дозволило б використовувати ці кошти для фінансування потреб України.

У Кабінеті міністрів також заявили, що одним із ключових джерел покриття майбутніх фінансових потреб України мають стати саме заморожені російські активи.

Україна закликає європейських партнерів працювати над централізованим рішенням на рівні Євросоюзу, яке матиме надійну правову основу.

За даними Європейської комісії, у країнах ЄС наразі знерухомлено понад 210 млрд євро активів Центрального банку Росії. Євросоюз уже використовує надзвичайні доходи, отримані від управління цими активами, для підтримки України.