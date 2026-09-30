Украина призвала ЕС использовать замороженные росактивы для погашения нужд войска

Украина призвала Европейский Союз использовать замороженные российские активы для покрытия финансовых нужд государства в 2027 году. Речь идет о дефиците, который в следующем году может достичь 78 млрд долларов.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко? сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

По словам министра, из-за продолжения войны Украина сталкивается со значительными финансовыми потребностями. Если международные партнеры не поднимут поддержку, дефицит финансирования в 2027 году может достигнуть 78 млрд долларов.

Марченко призвал европейских партнеров принять решение по замороженным российским активам.

"Нам нужно, чтобы наши друзья, наши европейские политики были достаточно смелыми и предприняли некоторые смелые действия. К сожалению, война длится дольше, война тяжелее, и нам нужно обеспечить определенное решение вопроса замороженных российских активов или предоставить другие средства для выживания", – сказал он.

Отдельно обсуждался вариант перевода активов из бельгийского депозитария Euroclear в структуру-хранитель, которая принадлежала бы самому Европейскому Союзу.

Такой механизм рассматривается, в частности, для уменьшения рисков для Бельгии, где хранится значительная часть замороженных российских активов.

Украинская сторона настаивает на поиске решения на уровне всего ЕС, которое позволило использовать эти средства для финансирования потребностей Украины.

В Кабинете министров также заявили, что одним из ключевых источников покрытия будущих финансовых потребностей Украины должны стать замороженные российские активы.

Украина призывает европейских партнеров работать над централизованным решением на уровне Евросоюза, которое будет иметь надежную правовую основу.

По данным Европейской комиссии, в странах ЕС сейчас обездвижено более 210 млрд евро активов Центрального банка России. Евросоюз уже использует чрезвычайные доходы, полученные от управления этими активами для поддержки Украины.