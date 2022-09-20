Україна закликає Захід ввести нові санкції проти РФ у відповідь на планування "референдумів"

"Україна закликає міжнародних партнерів рішуче засудити намір РФ провести протиправне голосування на тимчасово окупованих територіях України, накласти нові санкції на Росію та визнати її державою-спонсором тероризму", - йдеться у заяві.

Зазначається, що псевдореферендуми не матимуть жодних юридичних наслідків та не змінять адміністративно-територіальний устрій та міжнародно визнані кордони України. При цьому ні наша країна, ні міжнародна спільнота не визнають нікчемні результати "голосування".

"Розглядаємо наміри провести псевдореферендуми, так само як і примусову паспортизацію мешканців тимчасово окупованих українських територій, як чергову спробу Росії легітимізувати наслідки своєї агресивної війни проти України", - говориться у повідомленні.

Зазначається, що скільки б Росія не проводила незаконних "референдумів" на тимчасово окупованих територіях, результат буде один: всі наші землі будуть звільнені від загарбників, а керівництво РФ буде притягнуте до найсуворішої відповідальності за організований терор, воєнні злочини та злочини проти людяності.

При цьому особи, які будуть організовувати "референдуми", стануть об’єктами кримінальних справ, а компетентні органи України вживатимуть заходи щодо їхнього розшуку та притягнення до відповідальності.