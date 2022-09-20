"Референдуми" матимуть протилежний ефект. Захід посилить допомогу Україні, - прем'єр Естонії
Проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України ще більше згуртує Захід навколо України та призведе до посилення санкції проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Естонії Каю Каллас у Twitter.
"П'єса окупантів у дії. Оскільки Росія просуває фальшиві референдуми на окупованих територіях України, дозвольте мені сказати це голосно та чітко: Ми цього ніколи не визнаємо", - написала вона.
Каллас зазначила, що Україна має повне право повернути свою територію, адже Донбас, Крим, Херсон - це Україна.
Росія продовжує шантажувати і незаконно намагається забрати те, що їй не належить. Такі дії матимуть протилежний ефект і згуртують нашу підтримку України", - додала Каллас.
Вона заявила, що Захід постачатиме більше військової допомоги, вводитиме більше санкцій проти РФ та притягне країну-агресора до відповідальності за її злочини.
Як повідомлялося раніше, окупанти в ОРДЛО, а також на захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей оголосили про плани щодо проведення "референдумів" про приєднання до Росії з 23 по 27 вересня.
Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що псевдореферендуми не змінюють суті війни.
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