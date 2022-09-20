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"Референдуми" матимуть протилежний ефект. Захід посилить допомогу Україні, - прем'єр Естонії

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Вівторок 20 вересня 2022 18:24
"Референдуми" матимуть протилежний ефект. Захід посилить допомогу Україні, - прем'єр Естонії Фото: прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України ще більше згуртує Захід навколо України та призведе до посилення санкції проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Естонії Каю Каллас у Twitter.

"П'єса окупантів у дії. Оскільки Росія просуває фальшиві референдуми на окупованих територіях України, дозвольте мені сказати це голосно та чітко: Ми цього ніколи не визнаємо", - написала вона.

Каллас зазначила, що Україна має повне право повернути свою територію, адже Донбас, Крим, Херсон - це Україна.

Росія продовжує шантажувати і незаконно намагається забрати те, що їй не належить. Такі дії матимуть протилежний ефект і згуртують нашу підтримку України", - додала Каллас.

Вона заявила, що Захід постачатиме більше військової допомоги, вводитиме більше санкцій проти РФ та притягне країну-агресора до відповідальності за її злочини.

Як повідомлялося раніше, окупанти в ОРДЛО, а також на захоплених територіях Запорізької та Херсонської областей оголосили про плани щодо проведення "референдумів" про приєднання до Росії з 23 по 27 вересня.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що псевдореферендуми не змінюють суті війни.

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