Украина призывает Запад ввести новые санкции против РФ в ответ на планирование "референдумов"

Украина призывает международное сообщество ввести новые санкции против России в ответ на намерения по проведению псевдореферендумов на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел .

"Украина призывает международных партнеров решительно осудить намерение РФ провести противоправное голосование на временно оккупированных территориях Украины, наложить новые санкции в Россию и признать ее государством-спонсором терроризма", - говорится в заявлении.

Отмечается, что псевдореферендумы не будут иметь никаких юридических последствий и не изменят административно-территориальное устройство и международно признанные границы Украины. При этом ни наша страна, ни международное сообщество не признают никудышные результаты "голосования".

"Рассматриваем намерения провести псевдореферендумы, равно как и принудительную паспортизацию жителей временно оккупированных украинских территорий, как очередную попытку России легитимизировать последствия своей агрессивной войны против Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сколько бы Россия ни проводила незаконные "референдумы" на временно оккупированных территориях, результат будет один: все наши земли будут освобождены от захватчиков, а руководство РФ будет привлечено к строжайшей ответственности за организованный террор, военные преступления и преступления против человечности.

При этом лица, которые будут организовывать "референдумы", станут объектами уголовных дел, а компетентные органы Украины будут принимать меры по их розыску и привлечению к ответственности.