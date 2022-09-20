Украина призывает Запад ввести новые санкции против РФ в ответ на планирование "референдумов"
Украина призывает международное сообщество ввести новые санкции против России в ответ на намерения по проведению псевдореферендумов на временно оккупированных территориях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел.
"Украина призывает международных партнеров решительно осудить намерение РФ провести противоправное голосование на временно оккупированных территориях Украины, наложить новые санкции в Россию и признать ее государством-спонсором терроризма", - говорится в заявлении.
Отмечается, что псевдореферендумы не будут иметь никаких юридических последствий и не изменят административно-территориальное устройство и международно признанные границы Украины. При этом ни наша страна, ни международное сообщество не признают никудышные результаты "голосования".
"Рассматриваем намерения провести псевдореферендумы, равно как и принудительную паспортизацию жителей временно оккупированных украинских территорий, как очередную попытку России легитимизировать последствия своей агрессивной войны против Украины", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сколько бы Россия ни проводила незаконные "референдумы" на временно оккупированных территориях, результат будет один: все наши земли будут освобождены от захватчиков, а руководство РФ будет привлечено к строжайшей ответственности за организованный террор, военные преступления и преступления против человечности.
При этом лица, которые будут организовывать "референдумы", станут объектами уголовных дел, а компетентные органы Украины будут принимать меры по их розыску и привлечению к ответственности.
Напомним, оккупанты объявили о намерении провести псевдореферендумы о присоединении к России с 23 по 27 сентября в ОРДЛО, а также на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что проведение "референдумов" еще больше сплотит Запад вокруг Украины и приведет к ужесточению санкции против РФ.
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