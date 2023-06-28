UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна закликає світ вжити заходів щодо запобігання ядерній катастрофі на ЗАЕС

Фото: Запорізька АЕС (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Верховна Рада закликала міжнародну спільноту вжити невідкладних заходів щодо запобігання ядерній катастрофі на Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови.

У середу, 28 червня, Верховна Рада звернулась до ООН, МАГАТЕ, ЄС, ОБСЄ, Ради Європи та їхніх парламентських асамблей, парламентів та урядів іноземних держав щодо запобігання ядерній катастрофі на Запорізькій атомній електростанції та протидії ядерному шантажу Росії.

За відповідну постанову, яка набирає чинності з дня ухвалення, проголосували 274 депутати.
На думку народних депутатів, реалізація запропонованих у Постанові заходів сприятиме консолідації зусиль міжнародної спільноти задля запобігання масштабній ядерній катастрофі в Європі та зміцнення протидії ядерному шантажу РФ.

Загроза теракту на ЗАЕС

Нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни готують теракт на ЗАЕС з викидом радіації. Він наголосив, що окупанти вже підготувалися до нього.

Раніше керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив, що росіяни додатково замінували Запорізьку АЕС, а саме ставок-охолоджувач.

Однак США не фіксують готовності Росії застосувати ядерну зброю чи підірвати Запорізьку АЕС.

Детальніше про те, навіщо Росія замінувала ЗАЕС та яка ймовірність катастрофи - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕСВерховна рада