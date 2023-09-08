Україна закликає світ не визнавати "вибори" РФ на окупованих територіях

Незаконні псевдовибори Росії на тимчасово окупованих територіях України не матимуть жодних правових наслідків та не призведуть до зміни статусу захоплених російською армією українських земель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

У МЗС зазначили, що оголошені Росією так звані "вибори" до місцевих окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих територіях України грубо порушують суверенітет та територіальну цілісність України, українське законодавство та норми міжнародного права, зокрема Статут ООН.

"Псевдовибори Росії на тимчасово окупованих територіях є нікчемними. Вони не матимуть жодних правових наслідків та не призведуть до зміни статусу захоплених російською армією українських територій", - наголосили у відомстві.

Там також наголосили, що організовуючи фейкові вибори в українських областях та Криму, Кремль продовжує делегітимізацію російської правової системи.

МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити нікчемні та свавільні дії Росії та не визнавати легітимність жодної "адміністрації", яка буде створена за підсумками незаконних виборів, так само як і будь-які рішення, які будуть ними ухвалюватися.

"Особи, причетні до проведення цих псевдовиборів, включаючи керівництво РФ, представників окупаційних адміністрацій та виборчих структур мають бути притягнуті до відповідальності. Ініціюємо також накладення на них нових міжнародних санкцій", - зазначили у міністерстві.

"Вибори" на окупованих територіях

10 вересня РФ проведе вибори різного рівня, в тому числі й довибори депутатів Держдуми, вибори голів низки регіонів і депутатів законодавчих органів. Водночас вони планують провести псевдоголосування і на окупованих територіях України.

Таким чином РФ хоче показати окуповані території як свої "невід'ємні частини", зауважили в британській розвідці.

В ЦНС раніше зазначали, що окупанти для цього привозять з РФ "активістів", політтехнологів та спостерігачів. А нещодавно стало відомо, що під ці дати викликали з відпусток всіх "поліцейських" регіонів.