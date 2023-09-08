Украина призывает мир не признавать "выборы" РФ на оккупированных территориях

Незаконные псевдовыборы России на временно оккупированных территориях Украины не будут иметь никаких правовых последствий и не приведут к изменению статуса захваченных российской армией украинских земель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

В МИД отметили, что объявленные Россией так называемые "выборы" в местные оккупационные администрации на временно оккупированных территориях Украины грубо нарушают суверенитет и территориальную целостность Украины, украинское законодательство и нормы международного права, в частности Устав ООН.

"Псевдовыборы России на временно оккупированных территориях ничтожны. Они не будут иметь никаких правовых последствий и не приведут к изменению статуса захваченных российской армией украинских территорий", - подчеркнули в ведомстве.

Там также подчеркнули, что, организовывая фейковые выборы в украинских областях и Крыму, Кремль продолжает делегитимизацию российской правовой системы.

МИД Украины призвал международных партнеров осудить ничтожные и произвольные действия России и не признавать легитимность ни одной "администрации", которая будет создана по итогам незаконных выборов, равно как и любые решения, которые будут ими приниматься.

"Лица, причастные к проведению этих псевдовыборов, включая руководство РФ, представителей оккупационных администраций и избирательных структур, должны быть привлечены к ответственности. Инициируем также наложение на них новых международных санкций", - отметили в министерстве.

"Выборы" на оккупированных территориях

10 сентября РФ проведет выборы разного уровня, в том числе и довыборы депутатов Госдумы, выборы глав ряда регионов и депутатов законодательных органов. В то же время они планируют провести псевдоголосование и на оккупированных территориях Украины.

Таким образом, РФ хочет показать оккупированные территории как свои "неотъемлемые части", отметили в британской разведке.

В ЦНС ранее отмечали, что кафиры для этого привозят из РФ "активистов", политтехнологов и наблюдателей. Недавно же стало известно, что под эти даты вызвали из отпусков всех "полицейских" регионов.