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Україна закликає до справедливого розслідування катастрофи літака в Казахстані, - Сибіга

Фото: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Україна закликає до справедливого розслідування катастрофи літака в Казахстані. Це не дасть Росії уникнути відповідальності за трагедію.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги.

"Катастрофа літака "Азербайджанських авіаліній" жахлива. Висловлюємо співчуття Азербайджану. Показово, що російські ЗМІ одразу почали брехати про причини катастрофи, а також те, що Росія змусила пошкоджений літак летіти через море", - заявив він.

Міністр не виключає, що швидше за все, це була спроба приховати кінці в воду, знищити докази свого (РФ, - ред) злочину.

"Чим більше зʼявляється фото та відео з салону літака та після його падіння, тим більше вони вказують саме на пошкодження від російської зенітної системи", - додав глава МЗС.

Сибіга зазначив, що Україна закликає до справедливого та неупередженого розслідування, щоб забезпечити притягнення винних до відповідальності.

"Маємо не дати Росії брехати, уникати відповідальності чи перекладати провину", - констатував він.

Катастрофа пасажирського літака в Казахстані

25 грудня недалеко від Актау (Казахстан) розбився пасажирський літак. Він летів із Баку до Грозного.

На борту перебували 67 осіб, зокрема 62 пасажири і 5 членів екіпажу. Загинули 38 осіб. Пізніше стало відомо, що літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines могли обстріляти в Росії. Потім, за даними ЗМІ, в Азербайджані підтвердили, що причиною падіння літака під Актау дійсно була ракета РФ.

Наразі Азербайджан і Казахстан скасували авіарейси до низки міст РФ після збиття літака.

Детальніше про те, що ж сталося з пасажирським літаком Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines (AZAL) та яка версія трагедії найбільш правдоподібна, читайте в матеріалі РБК-Україна.

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МЗС УкраїниРосійська ФедераціяКазахстанАзербайджанАндрій СибігаАвіакатастрофа