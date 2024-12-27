Україна закликає до справедливого розслідування катастрофи літака в Казахстані, - Сибіга

"Катастрофа літака "Азербайджанських авіаліній" жахлива. Висловлюємо співчуття Азербайджану. Показово, що російські ЗМІ одразу почали брехати про причини катастрофи, а також те, що Росія змусила пошкоджений літак летіти через море", - заявив він.

Міністр не виключає, що швидше за все, це була спроба приховати кінці в воду, знищити докази свого (РФ, - ред) злочину.

"Чим більше зʼявляється фото та відео з салону літака та після його падіння, тим більше вони вказують саме на пошкодження від російської зенітної системи", - додав глава МЗС.

Сибіга зазначив, що Україна закликає до справедливого та неупередженого розслідування, щоб забезпечити притягнення винних до відповідальності.

"Маємо не дати Росії брехати, уникати відповідальності чи перекладати провину", - констатував він.