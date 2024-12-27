Украина призывает к справедливому расследованию катастрофы самолета в Казахстане, - Сибига

"Катастрофа самолета "Азербайджанских авиалиний" ужасна. Выражаем соболезнования Азербайджану. Показательно, что российские СМИ сразу начали врать о причинах катастрофы, а также то, что Россия заставила поврежденный самолет лететь через море", - заявил он.

Министр не исключает, что скорее всего, это была попытка спрятать концы в воду, уничтожить доказательства своего (РФ, - ред) преступления.

"Чем больше появляется фото и видео из салона самолета и после его падения, тем больше они указывают именно на повреждения от российской зенитной системы", - добавил глава МИД.

Сибига отметил, что Украина призывает к справедливому и беспристрастному расследованию, чтобы обеспечить привлечение виновных к ответственности.

"Мы не должны дать России врать, избегать ответственности или перекладывать вину", - констатировал он.