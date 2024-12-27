Украина призывает к справедливому расследованию катастрофы самолета в Казахстане, - Сибига

Украина призывает к справедливому расследованию катастрофы самолета в Казахстане. Это не даст России избежать ответственности за трагедию.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги.
"Катастрофа самолета "Азербайджанских авиалиний" ужасна. Выражаем соболезнования Азербайджану. Показательно, что российские СМИ сразу начали врать о причинах катастрофы, а также то, что Россия заставила поврежденный самолет лететь через море", - заявил он.
Министр не исключает, что скорее всего, это была попытка спрятать концы в воду, уничтожить доказательства своего (РФ, - ред) преступления.
"Чем больше появляется фото и видео из салона самолета и после его падения, тем больше они указывают именно на повреждения от российской зенитной системы", - добавил глава МИД.
Сибига отметил, что Украина призывает к справедливому и беспристрастному расследованию, чтобы обеспечить привлечение виновных к ответственности.
"Мы не должны дать России врать, избегать ответственности или перекладывать вину", - констатировал он.
25 декабря недалеко от Актау (Казахстан) разбился пассажирский самолет. Он летел из Баку в Грозный.
На борту находились 67 человек, в том числе 62 пассажира и 5 членов экипажа. Погибли 38 человек. Позже стало известно, что самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines могли обстрелять в России. Потом, по данным СМИ, в Азербайджане подтвердили, что причиной падения самолета под Актау действительно была ракета РФ.
На данный момент Азербайджан и Казахстан отменили авиарейсы в ряд городов РФ после сбития самолета.
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