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Україна закликає партнерів зайняти тверду позицію щодо "Північного потоку-2"

Фото: Україна закликає партнерів зайняти тверду позицію щодо санкцій проти РФ і "Північного потоку-2" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Партнери України мають публічно заявити, що зняття санкцій з Росії та запуску "Північного потоку-2" не буде у жодному випадку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС України.

Зазначається, що спроби РФ схилити уряди європейских країн до поступок, як зняття санкцій, за допомогою енергетичного шантажу провалились. Так, вимоги платити за газ в рублях, зупинка постачання газу через нібито "технічні" причини зазнали поразки. Натомість Європа продемонструвала силу та почала активну диверсифікацію та відмову від енергоресурсів РФ.

"Тому Путін вирішив перейти від шантажу до тероризму - фізичного пошкодження енергетичної інфраструктури. Його мета - зруйнувати шляхи постачання та поставити ультиматум: запускайте Північний потік-2, бо у вас немає іншого вибору. Публічні натяки на це вже лунали від російських посадовців", - сказано в заяві.

МЗС повідомляє, що Україна веде постійний моніторинг дій РФ, які мають ознаки підготовки до втілення цієї стратегії, та інформує партнерів про них. Так, президент Володимир Зеленський публічно попередив про підготовку РФ до можливого пошкодження української газотранспортної інфраструктури, зокрема під приводом провокацій на території самої Росії, задля примусу Німеччини до запуску "Північного потоку 2".

Україна також має дані щодо можливих аналогічних планів Росії щодо "Турецького потоку".

Зазначається, що частиною цієї стратегії Росії є нав’язливі звинувачення України та інших країн Заходу в нібито плануванні чи здійсненні якихось дій проти енергетичної інфраструктури. Україна категорично відкидає такі звинувачення і закликає союзників не піддаватися на маніпуляції та спроби РФ звинуватити інших у власних терористичних діях. Наголошується, що це інформаційне прикриття зловмисних планів самої РФ. Україна розглядає брехливі заяви про нібито затримання диверсантів, які планували пошкодити "Турецький потік", як частину цієї російської стратегії дезінформації.

"Українська сторона наполягає, що єдиний спосіб, у який партнери можуть упередити російський енергетичний тероризм - це зайняти вже зараз тверду позицію та публічно заявити, що запуску "Північного потоку 2" чи зняття з Росії санкцій не буде за жодних умов. Ми закликаємо партнерів не зволікати з чітким сигналом в бік Москви, який змусить її відмовитися від терористичних планів", - сказано у заяві.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін звинуватив Україну у спробі підірвати газопровід "Турецький потік".

Пізніше в РФ заявили про "затримання" диверсантів, які нібито причетні до "теракту" на "Турецькому потоці".

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