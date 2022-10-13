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Украина призывает партнеров занять твердую позицию по "Северному потоку-2"

Фото: Украина призывает партнеров занять твердую позицию по санкциям против РФ и "Северному потоку-2" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Партнеры Украины должны публично заявить, что снятие санкций с России и запуска "Северного потока-2" не будет ни в коем случае.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на заявление МИД Украины.

Отмечается, что попытки РФ склонить правительства европейских стран к уступкам, как снятию санкций, с помощью энергетического шантажа провалились. Так, требования платить за газ в рублях, остановка поставок газа по якобы "техническим" причинам потерпели поражение. Европа же продемонстрировала силу и начала активную диверсификацию и отказ от энергоресурсов РФ.

"Поэтому Путин решил перейти от шантажа к терроризму - физического повреждения энергетической инфраструктуры. Его цель - разрушить пути снабжения и поставить ультиматум: запускайте Северный поток-2, потому что у вас нет другого выбора. Публичные намеки на это уже звучали от российских чиновников", - сказано в заявлении.

МИД сообщает, что Украина ведет постоянный мониторинг действий РФ, которые имеют признаки подготовки к реализации этой стратегии, и информирует партнеров о них. Так, президент Владимир Зеленский публично предупредил о подготовке РФ к возможному повреждению украинской газотранспортной инфраструктуры, в том числе под предлогом провокаций на территории самой России, для принуждения Германии к запуску "Северного потока 2".

Украина также располагает данными о возможных аналогичных планах России по "Турецкому потоку".

Отмечается, что часть этой стратегии России - навязчивые обвинения Украины и других стран Запада в якобы планировании или осуществлении каких-либо действий против энергетической инфраструктуры. Украина категорически отвергает такие обвинения и призывает союзников не подвергаться манипуляциям и попыткам РФ обвинить других в собственных террористических действиях. Отмечается, что это информационное прикрытие злонамеренных планов самой РФ. Украина рассматривает лживые заявления о якобы задержании диверсантов, планировавших повредить "Турецкий поток", как часть этой российской стратегии дезинформации.

"Украинская сторона настаивает, что единственный способ, которым партнеры могут предотвратить российский энергетический терроризм - это уже сейчас занять жесткую позицию и публично заявить, что запуска "Северного потока 2" или снятия с России санкций не будет ни при каких условиях. Мы призываем партнеров не медлить с четким сигналом в сторону Москвы, который заставит ее отказаться от террористических планов", - говорится в заявлении.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин обвинил Украину в попытке взорвать газопровод "Турецкий поток" .

Позже в РФ заявили о "задержании" диверсантов, якобы причастных к "теракту" на "Турецком потоке".

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