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Україна забезпечила себе продовольством на 2023 рік, - Шмигаль

Фото: Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (пресслужба глави уряду)
Автор: Олег Васьків

Влада продовжить підтримувати агросектор України, який показав неймовірну стійкість з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду 30 грудня.

Посадовець зазначив, що за понад 10 місяців 38 тисячам наших аграріїв було видано 80 мільярдів гривень.

"Ми допомогли вчасно провести найскладнішу в історії України посівну. Завдяки цьому зібрали вже понад 60 мільйонів тонн врожаю. І Україна точно забезпечила себе продовольством на наступний рік", - вказав Шмигаль.

Прем'єр додав, що завдяки "зерновій ініціативі" було експортовано 15 мільйонів тонн продукції, а через дунайські порти - понад 10 мільйонів тонн.

Нагадаємо, у 2023 році урядова підтримка аграріїв продовжиться. Її обсяг становитиме близько 1,5 мільярда доларів.

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