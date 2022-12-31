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Украина обеспечила себя продовольствием на 2023 год, - Шмигаль

Фото: Премьер-министр Украины Денис Шмигаль (пресс-служба главы правительства)
Автор: Олег Васкив

Власти продолжат поддерживать агросектор Украины, показавший невероятную стойкость с начала полномасштабного вторжения РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля в ходе заседания правительства 30 декабря.

Чиновник отметил, что за более чем 10 месяцев 38 тысячам наших аграриев было выдано 80 миллиардов гривен.

"Мы помогли вовремя провести самую сложную в истории Украины посевную. Благодаря этому собрали уже более 60 миллионов тонн урожая. И Украина точно обеспечила себя продовольствием на следующий год", - сказал Шмигаль.

Премьер добавил, что благодаря "зерновой инициативе" было экспортировано 15 миллионов тонн продукции, а через дунайские порты - более 10 миллионов тонн.

Напомним, в 2023 году правительственная поддержка аграриев продолжится. Ее объем составит около 1,5 миллиарда долларов.

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Денис ШмыгальВойна России против Украины