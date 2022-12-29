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На програми підтримки агровиробників у 2023 році виділено 1,5 млрд доларів, - Шмигаль

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Україна, Четвер 29 грудня 2022 21:35
На програми підтримки агровиробників у 2023 році виділено 1,5 млрд доларів, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Тетяна Зарембо

У 2023 році урядова підтримка аграріїв продовжиться та її обсяг становитиме близько 1,5 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Як повідомив прем'єр-міністр під час наради з Мінагрополітики, Мінфіном та Мінекономіки, у 2023 році уряд планує продовжити підтримку сільгоспвиробників - як із державного бюджету, так і через домовленості з партнерами на майже 1,5 млрд доларів за різними напрямами допомоги аграріям.

Очільник уряду зазначив, що цьогоріч держава поширила кредитні програми підтримки також на аграріїв.

"Так, у межах програми "5-7-9" видано 36,9 млрд гривень агрокредитів. Зокрема, 25,7 млрд гривень було залучено для проведення посівної, з них 24 млрд гривень - під державні портфельні гарантії. Крім того, надано 1,65 млрд гривень підтримки для 30 тисяч малих фермерів. Завдяки цьому у 2022 році зібрали вже понад 65 млн тонн врожаю", - підкреслив Шмигаль.

Крім того, голова уряду звернув увагу на започатковану програму єРобота, яка передбачає надання грантів на розвиток садів і теплиць.

"Вже погоджено аграрних грантів на суму 370 млн гривень", - зауважив прем'єр.

Днями РБК-Україна повідомляло, що за 18 днів грудня з України експортовано 3,6 млн тонн агропродукції та її переробки. Це на 800 тисяч тонн більше ніж за першу половину листопада.

Загалом за 9,5 місяців від початку повномасштабної війни з України відвантажено 35,8 млн тонн, із них - 13,9 млн тонн кукурудзи та 7,8 млн тонн пшениці.

Крім того, ми писали, що завдяки "зерновій угоді" з українських портів протягом кількох останніх місяців вивезено понад 15 млн тонн агропродукції.

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Денис Шмигаль аграрії
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