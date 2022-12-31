Україна забезпечила себе продовольством на 2023 рік, - Шмигаль

Влада продовжить підтримувати агросектор України, який показав неймовірну стійкість з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду 30 грудня.

Посадовець зазначив, що за понад 10 місяців 38 тисячам наших аграріїв було видано 80 мільярдів гривень.

"Ми допомогли вчасно провести найскладнішу в історії України посівну. Завдяки цьому зібрали вже понад 60 мільйонів тонн врожаю. І Україна точно забезпечила себе продовольством на наступний рік", - вказав Шмигаль.

Прем'єр додав, що завдяки "зерновій ініціативі" було експортовано 15 мільйонів тонн продукції, а через дунайські порти - понад 10 мільйонів тонн.