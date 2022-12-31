ua ru
Сб, 31 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна забезпечила себе продовольством на 2023 рік, - Шмигаль

Новость на русском →
Субота 31 грудня 2022 02:47
Україна забезпечила себе продовольством на 2023 рік, - Шмигаль Фото: Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (пресслужба глави уряду)
Автор: Олег Васьків

Влада продовжить підтримувати агросектор України, який показав неймовірну стійкість з початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час засідання уряду 30 грудня.

Посадовець зазначив, що за понад 10 місяців 38 тисячам наших аграріїв було видано 80 мільярдів гривень.

"Ми допомогли вчасно провести найскладнішу в історії України посівну. Завдяки цьому зібрали вже понад 60 мільйонів тонн врожаю. І Україна точно забезпечила себе продовольством на наступний рік", - вказав Шмигаль.

Прем'єр додав, що завдяки "зерновій ініціативі" було експортовано 15 мільйонів тонн продукції, а через дунайські порти - понад 10 мільйонів тонн.

Нагадаємо, у 2023 році урядова підтримка аграріїв продовжиться. Її обсяг становитиме близько 1,5 мільярда доларів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис Шмигаль Війна Росії проти України
NEWS
Залужний звернувся до українців: Ми не обирали війну, але прийняли бій
Залужний звернувся до українців: Ми не обирали війну, але прийняли бій
DAILY
Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок