Синхронізація з Заходом. Україна ввела санкції проти тисяч суб'єктів РФ

Рада національної безпеки та оборони України запровадила санкції проти кількох тисяч суб'єктів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Хочу додати дещо про рішення РНБО щодо санкцій проти російських фізичних та юридичних осіб. Там великий перелік, доволі гучні прізвища. Але все ж ми орієнтуємось не на гучність, а на те, щоб реально демонтувати російський вплив і при цьому вплинути на стан речей у самій Росії", - заявив Зеленський.

За його словами, обмеження запроваджуються проти кількох тисяч суб’єктів. Таким чином відбувається синхронізація санкцій України та її партнерів.

"Запроваджуються нові санкції - проти ключових персоналій, проти значущих російських підприємств", - сказав президент.

Також він повідомив, що санкції буде застосовано й до тих громадян інших держав, які взяли участь у російському фарсі на окупованій території.