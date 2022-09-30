Синхронізація з Заходом. Україна ввела санкції проти тисяч суб'єктів РФ
Рада національної безпеки та оборони України запровадила санкції проти кількох тисяч суб'єктів РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
"Хочу додати дещо про рішення РНБО щодо санкцій проти російських фізичних та юридичних осіб. Там великий перелік, доволі гучні прізвища. Але все ж ми орієнтуємось не на гучність, а на те, щоб реально демонтувати російський вплив і при цьому вплинути на стан речей у самій Росії", - заявив Зеленський.
За його словами, обмеження запроваджуються проти кількох тисяч суб’єктів. Таким чином відбувається синхронізація санкцій України та її партнерів.
"Запроваджуються нові санкції - проти ключових персоналій, проти значущих російських підприємств", - сказав президент.
Також він повідомив, що санкції буде застосовано й до тих громадян інших держав, які взяли участь у російському фарсі на окупованій території.
Нагадаємо, що сьогодні США запровадили санкції проти Росії за анексію територій.
Також, Британія запровадила санкції проти голови Центробанку РФ Набіулліної.
Пізніше і Канада розширила список санкції проти Росії. До списків увійшли представники дітей російських політиків та представників окупаційних "адміністрацій".
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