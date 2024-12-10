Україна й далі отримуватиме фіндопомогу від країн, з якими підписала гарантії безпеки, - ОП

За словами Жовкви, лідери країн, з якими Україна підписала гарантії безпеки, підтверджують, що Київ отримуватиме фінансову підтримку й в наступні роки.

Він нагадав, що загалом Україна вже уклала угоди з 27 країнами, а термін їх дії складає 10 років.

"Яскравим прикладом є позиція Великої Британії, коли новий прем'єр-міністр (Кір Стармер, голова британського уряду, - ред.), прийшовши до влади, заявив, що він знає про існування цієї угоди та знає, яка сума була закладена щодо фінансування військових потреб України від Британії, і він буде продовжувати триматися цієї суми", - розповів заступник голови Офісу президента.

Жовква додав, що союзники України, під час планування бюджетів, одразу закладають суму, яка передбачена на допомогу Києву. В інакшому випадку - партнери пам'ятають про те, які суми були виділені на 2024 рік і їх позиція - "не менше".

Гарантії безпеки

Під час повномасштабної війни Україна активно укладала безпекові угоди та отримувала гарантії підтримки від міжнародних союзників, прагнучи посилити обороноздатність і закласти основу для довготривалої співпраці.

Київ також уклав двосторонні угоди з низкою країн, зокрема зі Сполученими Штатами Америки (США), Великою Британією та Францією, які передбачають довгострокову допомогу у сфері оборони. Гарантії безпеки мають на меті не лише захист під час війни, але й створення умов для стабільності після завершення конфлікту.

Як зауважив нещодавно голова Міністерства закордонних справ (МЗС) Андрій Сибіга, гарантії безпеки не будуть альтернативою вступу до НАТО.