МЗС: гарантії безпеки від союзників - це не альтернатива членства України в НАТО
Гарантії безпеки, які союзники надали Україні, є елементом посилення країни. Вони не будуть альтернативою вступу до НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Андрія Сибіги на полях зустрічі НАТО.
"Двосторонні безпекові угоди України з союзниками є елементом посилення України на шляху до НАТО, а не альтернативою НАТО, що зазначено в кожному з цих документів", - сказав міністр.
Нагадаємо, перед міністерською зустріччю НАТО у Брюсселі Міністерство закордонних справ України зробило заяву з нагоди 30-річчя підписання Будапештського меморандуму. Міністерство зазначило, що меморандум став памʼятником недалекоглядності щодо безпеки.
При цьому МЗС повторило, що Україна відкидає будь-які альтернативи членства в НАТО, маючи за плечима "гіркий досвід" Будапештського меморандуму.
Засідання Ради Україна-НАТО
У Брюсселі 3-4 грудня проходить зустріч міністрів країн НАТО. Також відбулося засідання Ради Україна-НАТО.
Україна закликала Альянс зробити політичний крок та надати офіційне запрошення на вступ. Це є одним з пунктів плану перемоги України. Проте в НАТО так і не досягли цього рішення. Як повідомляють ЗМІ, США, Німеччина, Угорщина та низка інших країн проти надання запрошення Україні.
Варто додати, що днями президент Володимир Зеленський заявив, що НАТО може допомогти зупинити гарячу фазу війни в Україні. На його думку, для цього потрібно, що Альянс взяв під "парасольку" підконтрольну територію України.
Генсек НАТО Марк Рютте прокоментував ідею, але наголосив, що Україні зараз потрібно більше військової допомоги, а не дискусії про мирний процес з боку союзників.
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