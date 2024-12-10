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Украина и дальше будет получать финпомощь от стран, с которыми подписала гарантии безопасности, - ОП

Фото: Игорь Жовква, заместитель главы Офиса президента Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин, Роман Кот

Украина и в дальнейшем будет получать финансовую помощь от стран, с которыми подписала соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности.

Об этом заявил заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква, выступая во время опроса "Внешняя политика и безопасность. Настроения украинского общества", передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Жовквы, лидеры стран, с которыми Украина подписала гарантии безопасности, подтверждают, что Киев будет получать финансовую поддержку и в последующие годы

Он напомнил, что в целом Украина уже заключила соглашения с 27 странами, а срок их действия составляет 10 лет. 

"Ярким примером является позиция Великобритании, когда новый премьер-министр (Кир Стармер, глава британского правительства, - ред.), придя к власти, заявил, что он знает о существовании этого соглашения и знает, какая сумма была заложена по финансированию военных нужд Украины от Британии, и он будет продолжать держаться этой суммы", - рассказал заместитель главы Офиса президента. 

Жовква добавил, что союзники Украины, при планировании бюджетов, сразу закладывают сумму, которая предусмотрена на помощь Киеву. В противном случае - партнеры помнят о том, какие суммы были выделены на 2024 год и их позиция - "не меньше". 

Гарантии безопасности 

Во время полномасштабной войны Украина активно заключала соглашения по безопасности и получала гарантии поддержки от международных союзников, стремясь усилить обороноспособность и заложить основу для долговременного сотрудничества.

Киев также заключил двусторонние соглашения с рядом стран, в частности с Соединенными Штатами Америки (США), Великобританией и Францией, которые предусматривают долгосрочную помощь в сфере обороны. Гарантии безопасности имеют целью не только защиту во время войны, но и создание условий для стабильности после завершения конфликта.

Как отметил недавно глава Министерства иностранных дел (МИД) Андрей Сибига, гарантии безопасности не будут альтернативой вступлению в НАТО.

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