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Украина и Великобритания расширят оборонное сотрудничество, - Зеленский

Украина, Четверг 05 октября 2023 20:15
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Украина и Великобритания расширят оборонное сотрудничество, - Зеленский Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина и Великобритания расширят оборонное сотрудничество между странами.

Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

Во время встречи украинского президента с премьер-министром Британии Риши Сунаком, они обсудили усилия по обеспечению длительной глобальной поддержки Украины.

"Украина и Великобритания продолжат и расширят оборонное сотрудничество", - сказал президент.

Кроме этого, по его словам, во время встречи были обсуждены пути экспорта зерна и согласились с необходимостью защиты свободы судоходства в Черном море.

Помощь Украине от Британии

Великобритании с самого начала полномасштабного российского вторжения последовательно поддерживает Украину. В частности, первой анонсировала передачу украинским военным современных западных танков и дальнобойных ракет.

В июле Лондон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины.

А в августе Министерство обороны Великобритании подписало три контракта на сумму более 114 млн долларов на поставку Украине средств противовоздушной обороны.

Министр обороны Британии Грант Шеппс сообщил, что страна предоставит Украине десятки тысяч артиллерийских снарядов до конца 2024 года.

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Владимир Зеленский Великобритания Риши Сунак
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