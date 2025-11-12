Україна вже завтра отримає від ЄС транш у розмірі 6 млрд євро, - Підласа
У четвер, 13 листопада, Україна очікує на черговий транш від Європейського Союзу у розмірі 6 млрд євро.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолани Підласої.
Депутатка розповіла про результати переговорів з делегацією EC FIN (директорат Єврокомісії, який опікується ERA loans і "репараційним кредитом").
"З хороших новин - очікуємо, що наступний транш прямої бюджетної допомоги надійде за планом, орієнтовно у четвер. Мова йде про 4,1 млрд євро в рамках ERA loans і 1,9 млрд євро в рамках Ukraine Facility", - йдеться у заяві.
Підласа наголосила, що через надходження траншу ризиків щодо фінансування військових і соціально-гуманітарних видатків немає.
"По "репараційному кредиту" - робота триває, але потрібне політичне рішення Євроради", - додала вона.
Депутатка зазначила, що Україна потребуватиме нової допомоги від Євросоюзу вже в кінці І кварталу 2026 року. Перш за все, наголосила Підласа, для фінансування невійськових видатків.
За її словами, обговорення надання "репараційного кредиту" у Брюсселі буде супроводжуватись умовами щодо продовження і посилення реформ.
Нагадаємо, минулого місяця Європейська Комісія перерахувала Україні дев’ятий транш макрофінансової допомоги на 4 млрд євро. Таким чином, загальна підтримка Євросоюзу від початку повномасштабної війни вже наближається до 178 млрд євро
У березні Рада Європейського союзу підтримала допомогу Україні у розмірі 3,5 млрд євро (3,81 млрд доларів) в рамках програми Ukraine Facility.