ЄС схвалив третю виплату Україні на 3,5 млрд євро в рамках Ukraine Facility
Рада Європейського союзу (ЄС) підтримала допомогу Україні у розмірі 3,5 млрд євро (3,81 млрд доларів) в рамках програми Ukraine Facility.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Раду ЄС.
Зазначається, що це вже третій платіж для Києва в рамках Ukraine Facility. Зокрема Україна виконала 13 вимог від Ради ЄС для отримання платежу, серед яких:
- проведення реформ для збільшення використання відновлюваної енергії;
- підвищення автономності енергорегулятора;
- спрощення процедур перетину кордону відповідно до стандартів ЄС;
- ухвалення стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій;
- продовження роботи над переліком його стратегічної та критичної сировини.
"План України визначає наміри України щодо відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також графік реформ, які вона планує здійснити в рамках процесу вступу до ЄС протягом наступних чотирьох років", - зазначає Рада ЄС.
Ukraine Facility
Ukraine Facility - це фінансова програма Європейського Союзу (ЄС), спрямована на підтримку України в період війни та відновлення після неї. Програма діє з 2024 по 2027 рік і передбачає виділення 50 мільярдів євро. Гроші спрямовуються на макрофінансову стабільність, реформи, відновлення інфраструктури та інтеграцію України до ЄС.
Нагадаємо, що у листопаді 2024-го Європейська комісія погодила виділення Україні 4,1 млрд євро в межах Ukraine Facility.
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