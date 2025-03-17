ЄС схвалив третю виплату Україні на 3,5 млрд євро в рамках Ukraine Facility

Рада Європейського союзу (ЄС) підтримала допомогу Україні у розмірі 3,5 млрд євро (3,81 млрд доларів) в рамках програми Ukraine Facility.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Раду ЄС.

Зазначається, що це вже третій платіж для Києва в рамках Ukraine Facility. Зокрема Україна виконала 13 вимог від Ради ЄС для отримання платежу, серед яких: проведення реформ для збільшення використання відновлюваної енергії;

підвищення автономності енергорегулятора;

спрощення процедур перетину кордону відповідно до стандартів ЄС;

ухвалення стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій;

продовження роботи над переліком його стратегічної та критичної сировини. "План України визначає наміри України щодо відновлення, реконструкції та модернізації країни, а також графік реформ, які вона планує здійснити в рамках процесу вступу до ЄС протягом наступних чотирьох років", - зазначає Рада ЄС.