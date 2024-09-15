Україна вже всім партнерам пояснила, навіщо їй потрібна далекобійність, - Зеленський
Україна пояснила вже всім партнерам навіщо їй необхідна достатня далекобійність. Тепер Київ чекає відповідних рішень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.
"Кожен такий російський удар, кожен прояв російського терору, як сьогодні проти Харкова, проти нашої Сумщини, проти нашої Донеччини, - все це доводить, що далекобійність має бути - і має бути достатньою", - наголосив президент.
Він наголосив, що після того, як Україна пояснила партнерам навіщо їй необхідна достатня далекобійність, Київ чекає на їх реакцію.
"Ми очікуємо відповідних рішень передусім від Сполучених Штатів Америки, Британії, Франції, Німеччини, Італії - усіх, хто може своєю рішучістю допомогти в порятунку життів", - підкреслив Зеленський.
Нагадаємо, що сьогодні російські окупанти вдарили по житловому будинку в Харкові. В результаті вже постраждало понад 40 людей. Серед них однорічна дитина.
Детальніше про наслідки сьогоднішнього удару по Харкову, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
Зауважимо також, що сьогодні під час інтерв'ю в ефірі CNN Зеленський наголосив, що Україна досі не отримала дозвіл на далекобійні удари по Росії від США.
Однак стало відомо, що Зеленський обговорить з американським президентом Джо Байденом зняття обмеження на використання далекобійних ракет. Це має відбутись вже цього місяця.
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