Україна ще не отримала дозвіл від США на удари вглиб РФ, - Зеленський

Україна намагалась переконати Сполучені Штати Америки дозволити їй удари вглиб Росії американською зброєю. Це важливо, бо всі союзники дивляться саме на рішення США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського під час інтерв'ю журналісту Фаріду Закарії на CNN.

"Всі дивляться на рішення Сполучених Штатів. Всі чекають на такі рішення. Після цього приймають рішення. Це правда. І тому ми дуже хотіли використовувати цю зброю і просто атакувати цими літаками військові бази, а не цивільну інфраструктуру", - пояснив президент.

Водночас він підтвердив, що Україна просто хоче мати можливість атакувати бази, які використовуються для бомбардувань української території.

"Ці літаки, ці реактивні літаки, звідти вони використовують не тільки ракети, вони щомісяця скидають чотири тисячі керованих авіабомб, тільки на сході нашої території, чотири тисячі бомб. І ці бомби та ракети б'ють по українському цивільному населенню, по школах, по енергетиці. Вся наша енергетична інфраструктура зруйнована на 80%. Цими керованими бомбами", - підкреслив президент.

Водночас глава України зауважив, що під час зустрічей з партнерами він вже повідомив їм, що вони чекали занадто довго.

"Зараз Росія почала переносити свої літаки зі 100, 150 кілометрів, 300 до 500. Після цього я вам скажу, що тепер нам потрібно більше дозволів", - наголосив президент.

На запитання Закарії, чи має наразі Україна дозвіл на глибокі удари по Росії, президент відповів - ні.