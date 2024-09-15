Украина уже всем партнерам объяснила, зачем ей нужна дальнобойность, - Зеленский

Украина объяснила уже всем партнерам зачем ей необходима достаточная дальнобойность. Теперь Киев ждет соответствующих решений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Каждый такой российский удар, каждое проявление российского террора, как сегодня против Харькова, против нашей Сумщины, против нашей Донбасса - все это доказывает, что дальнобойность должна быть - и должна быть достаточной", - подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что после того, как Украина объяснила партнерам зачем ей необходима достаточная дальнобойность, Киев ждет их реакции.

"Мы ожидаем соответствующих решений, прежде всего, от Соединенных Штатов Америки, Британии, Франции, Германии, Италии - всех, кто может своей решимостью помочь в спасении жизней", - подчеркнул Зеленский.