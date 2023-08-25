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Україна вже відновила усі ТЕЦ та готова до опалювального сезону на 70%, - Кубраков

Україна, П'ятниця 25 серпня 2023 12:49
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Україна вже відновила усі ТЕЦ та готова до опалювального сезону на 70%, - Кубраков Фото: Україна готова на 70% до опалювального сезону (kyivcity.gov.ua)
Автор: Олександр Білоус

Україна продовжує підготовку до опалювального сезону та проводить ремонти. Повна готовність очікується до 1 жовтня 2023 року.

Про це заявив голова Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу міністерства.

"Станом на 15 серпня маємо понад 70% готовність обʼєктів ЖКГ. Продовжуються планові роботи з підготовки житлового фонду, мереж, котелень та генеруючого обладнання. До 1 жовтня очікуємо 100% готовність", - сказав він.

За його словами, теплова частина в практично усіх ТЕЦ наразі відновлена, продовжуються планові роботи з ремонту генеруючого обладнання для досягнення відповідного рівня готовності до початку опалювального сезону.

Як зазначили в прес-службі, під час проведення Штабу з підготовки до осінньо-зимового періоду 2023/24 року представники "Укренерго","Центренерго", ДТЕК, Укргідроенерго, начальники Сумської, Запорізької та Чернігівської обласних військових адміністрацій обговорили хід підготовки житлово-комунального господарства до опалювального сезону, відновлення обʼєктів електричної та теплової генерації та захист критичної інфраструктури.

Складний сезон

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про формування багаторівневого захисту для енергетичних об’єктів. "Зима буде складною, але ми маємо вистояти", - сказав він.

Голова НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов заявив, що Україні вистачить запасів газу у підземних сховищах на опалювальний сезон.

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи", а більшість українців (60%) очікують у найближчі місяці масового обстрілу міст з боку Росії. Крім того, 45% очікують відключення електро-, тепло- або водопостачання та зростання цін на необхідні товари (40%).

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