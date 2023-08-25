Украина уже восстановила все ТЭЦ и готова к отопительному сезону на 70%, - Кубраков

Украина продолжает подготовку к отопительному сезону и производит ремонты. Полная готовность ожидается к 1 октября 2023 года.

Об этом заявил глава Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

"По состоянию на 15 августа имеем более 70% готовности объектов ЖКХ. Продолжаются плановые работы по подготовке жилого фонда, сетей, котельных и генерирующего оборудования. До 1 октября ожидаем 100% готовность", - сказал он.

По его словам, тепловая часть практически всех ТЭЦ пока восстановлена, продолжаются плановые работы по ремонту генерирующего оборудования для достижения соответствующего уровня готовности к началу отопительного сезона.

Как отметили в пресс-службе, во время проведения Штаба по подготовке к осенне-зимнему периоду 2023/24 года представители "Укрэнерго", "Центрэнерго", ДТЭК, Укргидроэнерго, начальники Сумской, Запорожской и Черниговской областных военных администраций обсудили ход подготовки жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону, восстановление объектов электрической и тепловой генерации и защита критической инфраструктуры.

Сложный сезон

Ранее премьер-министр Денис Шмигаль сообщил о формировании многоуровневой защиты для энергетических объектов. "Зима будет сложной, но мы должны выстоять", - сказал он.

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов заявил, что Украине хватит запасов газа в подземных хранилищах на отопительный сезон.

По данным опроса фонда "Демократические инициативы", а большинство украинцев (60%) ожидают в ближайшие месяцы массового обстрела городов со стороны России. Кроме того, 45% ожидают отключения электро-, тепло- или водоснабжения и роста цен на необходимые товары (40%).