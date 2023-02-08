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Україна вже повернула 128 депортованих Росією дітей

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Україна, Середа 08 лютого 2023 03:16
Україна вже повернула 128 депортованих Росією дітей Фото: Україна повернула 128 дітей, викрадених РФ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Станом на 8 лютого 2023 року в Україну вдалося повернути 128 дітей, яких росіяни незаконно вивезли до своєї країни.

Про це повідомила начальник Департаменту захисту інтересів дітей та протидії насильству Офісу генерального прокурора України Юлія Усенко, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

За її словами, більш ніж 50 таких дітей разом з батьками зараз перебувають в Країнах ЄС.

"Ви запитаєте, чому така маленька цифра у порівнянні з кількістю тих, хто перебуває у депортації? Але для нас це не цифра - це 128 дитячих життів. За поверненням їх на Батьківщину - робота великої кількості людей, які місяцями працюють, щоб повернути хоча б одну дитинку. Це багато безпекових ризиків, у тому числі й для тих, хто допомагає в цьому", - зазначили вона.

Усенко додала, що у випадку з Росією звичні інструменти міжнародного права не працюють, тож для повернення дітей додому необхідні зусилля міжнародної спільноти.

Видання зазначає, що загальна кількість депортованих дітей може перевищувати 16 тисяч.

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець повідомляв, що Росія не погодилася надати список дітей, що були вивезені з України та які не хочуть залишатися в РФ.

Як повідомлялося раніше, вивезених з Херсона дітей-сиріт утримують у дитбудинку у Сімферополі, який називають "дитячим концтабором".

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