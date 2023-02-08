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Украина уже вернула 128 депортированных Россией детей

Новина українською →
Украина, Среда 08 февраля 2023 03:16
Украина уже вернула 128 депортированных Россией детей Фото: Украина вернула 128 детей, похищенных РФ (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

По состоянию на 8 февраля 2023 г в Украину удалось вернуть 128 детей, которых россияне незаконно вывезли в свою страну.

Об этом сообщила начальник Департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генерального прокурора Украины Юлия Усенко, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, более 50 таких детей вместе с родителями сейчас находятся в Странах ЕС.

"Вы спросите, почему такая маленькая цифра по сравнению с количеством находящихся в депортации? Но для нас это не цифра - это 128 детских жизней. По возвращении их на Родину - работа большого количества людей, которые месяцами работают, чтобы вернуть хотя бы одного ребенка. Это много рисков безопасности, в том числе и для тех, кто помогает в этом", - отметила она.

Усенко добавила, что в случае с Россией привычные инструменты международного права не работают, поэтому для возвращения детей домой необходимы усилия международного сообщества.

Издание отмечает, что общее количество депортированных детей может превышать 16 тысяч.

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что Россия не согласилась предоставить список вывезенных из Украины детей, которые не хотят оставаться в РФ.

Как сообщалось ранее, вывезенных из Херсона детей-сирот содержат в детдоме в Симферополе, который называют "детским концлагерем".

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