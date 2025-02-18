Україна вже починає підготовку до наступного опалювального сезону, - Шмигаль

Україна розпочинає підготовку до наступного опалювального сезону вже зараз. "Нафтогазу" доручили підготувати стратегію імпорту газу, у разі додаткової потреби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
"Провели засідання Антикризового енергетичного штабу. Головна тема - проходження опалювального сезону. Розпочинаємо підготовку до наступного осінньо-зимового періоду вже зараз", - повідомив Шмигаль.
За його словами, під час засідання детально зупинилися на ситуації щодо газопостачання та газовидобутку в контексті російських обстрілів.
"Заслухали інформацію Міненерго та "Нафтогазу". Окрема увага - захисту і відновленню ключових об’єктів критичної інфраструктури газотранспортної системи, сховищ і місць газовидобутку. Тут без подробиць. Міненерго дано доручення координувати процес разом із військовими", - розповів прем'єр.
На засідання також заслухали доповіді Міненерго, державних та приватних компаній про видобуток українського газу і наповнення сховищ. Зокрема, про планові показники на цей рік.
"Робимо ставку на український газ і маємо послідовно нарощувати власний видобуток", - наголосив Шмигаль.
Окрім того, "Нафтогазу" доручили підготувати стратегію імпорту газу, у разі додаткової потреби, задля покриття можливого дефіциту в газотранспортній системі.
"Готуємось до всіх можливих варіантів. Головне завдання всіх дотичних - забезпечити безперебійне газопостачання для побутових споживачів", - зазначив прем'єр.
Нагадаємо, опалювальний сезон в усіх регіонах України розпочався у листопаді 2024 року. Однак у Кривому Розі та Херсоні з опаленням виникли проблеми.
Раніше у мережі поширили інформацію, що в Україні недостатні запаси природного газу для проходження зими. У "Нафтогазі" запевнили, що запасів вистачить.
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