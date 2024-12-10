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Шмигаль назвав два "проблемних міста" у контексті опалювального сезону

Київ, Вівторок 10 грудня 2024 16:35
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Шмигаль назвав два "проблемних міста" у контексті опалювального сезону Ілюстративне фото: у двох містах України є проблеми з опаленням (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні майже всі об'єкти вже забезпечені теплопостачанням. Але у Кривому Розі та Херсоні з опаленням залишаються проблеми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

"Зараз майже 100% усіх об'єктів - житлових будинків, лікарень, шкіл, дитсадків - підключені до тепла. Проблемними точками є Херсон, який страждає від ворожих обстрілів, та Кривий Ріг", - розповів глава уряду.

Він уточнив, що у цих двох містах продовжуються активні ремонтні та відновлювальні роботи.

Також, за словами Шмигаля, підприємства, чию інфраструктуру було знищено або пошкоджено через атаки росіян, та які знаходяться на території активних бойових дій, отримають право на реструктуризацію боргів.

"Відповідні критерії для теплопостачальників та водоканалів затвердили на сьогоднішньому засіданні уряду", - наголосив глава уряду.

Таким чином уряд зменшить борговий тиск на підприємства критичної інфраструктури на прифронтових територіях.

Опалення у Кривому Розі

Нагадаємо, у Кривому Розі є серйозні проблеми з опаленням. Зокрема, станом на 6 грудня без тепла залишалися 443 житлові будинки. Теплопостачання більше половини з них не було забезпечене з початку опалювального сезону.

На цьому тлі, за словами віце-прем'єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, було порушено кримінальну справу.

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Кривий Ріг Херсон Денис Шмигаль Опалювальный сезон
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