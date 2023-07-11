UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Україна вже отримала перші ракети SCALP від Франції, - Reuters

Ілюстративне фото: Україна вже отримала перші ракети SCALP від Франції (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Франція вже передала Україні перші ракети далекого радіусу дії SCALP.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон сьогодні повідомив, що

При цьому Макрон

Storm Shadow чи SCALP

Зазначимо, що ракета Storm Shadow - це англо-французька крилата ракета далекого радіусу дії, що призначена для ураження стаціонарних цілей, що захищені засобами ППО.

При цьому Storm Shadow - це британська назва ракети, а у Франції вона позначається як SCALP-EG.

Загалом французькі та британські ракети ідентичні. Їхні відмінності полягають лише у програмному забезпеченні та літаках - носіях ракет.

Додамо, що Україна вже використовує ракети Storm Shadow, які отримала від Британії.

Зокрема, у Генштабі підтвердили, що Україна вдарила по мосту через Чонгарську протоку та по переправі через озеро Сиваш ракетами Storm Shadow.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяВійськова допомога