Україна вже отримала перші ракети SCALP від Франції, - Reuters

Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон сьогодні повідомив, що

При цьому Макрон

Storm Shadow чи SCALP

Зазначимо, що ракета Storm Shadow - це англо-французька крилата ракета далекого радіусу дії, що призначена для ураження стаціонарних цілей, що захищені засобами ППО.

При цьому Storm Shadow - це британська назва ракети, а у Франції вона позначається як SCALP-EG.

Загалом французькі та британські ракети ідентичні. Їхні відмінності полягають лише у програмному забезпеченні та літаках - носіях ракет.

Додамо, що Україна вже використовує ракети Storm Shadow, які отримала від Британії.

Зокрема, у Генштабі підтвердили, що Україна вдарила по мосту через Чонгарську протоку та по переправі через озеро Сиваш ракетами Storm Shadow.

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